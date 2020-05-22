Российские музеи могут возобновить работу с 1 июня

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Российские музеи могут начать работу уже с 1 июня. Такие сроки озвучила министр культуры РФ Ольга Любимова. Изначально будут введены ограничения по количеству посетителей – один человек на 20 квадратных метров. Групповые экскурсии в музеях появятся в самую последнюю очередь. Также в музеях должны появиться специальные разметки на полу. Любимова пояснила, что работу музеев будут регулировать главы субъектов страны.

Директор государственного историко-художественного и литературного музея "Абрамцево" Елена Воронина рассказала радио Sputnik, что они готовы к открытию и будут стараться соблюдать все условия. Она отметила, что за время карантина на горячую линию постоянно поступали вопросы, когда музей снова будет готов принимать посетителей.

"Наш музей не переставал работать, конечно, вход для посетителей был закрыт, многие сотрудники в соответствии с определенными условиями были на больничном, мы максимально старались ограничить сотрудников от постоянного общения и придерживались требований. Усадьба-заповедник располагает 48 Га, мы отслеживали состояние лесного фонда, безопасность, сохранность музейных предметов. Так что мы готовы к приему посетителей, большого количества времени нам не потребуется", – сказала Елена Воронина.

В музее обеспокоены некоторыми ограничениями, но готовы предусмотреть все требования.

"Если будут ограничения 20 метров на одного человека, а у нас в принципе залы в усадебном доме 20 – максимум 30 метров, экскурсию получится провести только для одного человека. Кроме того, цены на посещения увеличены не будут, не очень понятно, как это будут компенсировать. Но мы всегда ищем выход из ситуации: после городов люди стремятся приехать в музей, подышать, привезти детей. Мы постараемся предусмотреть все необходимые требования", – сказала Елена Воронина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/