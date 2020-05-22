Семьи погибших военных получат дополнительные выплаты

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Дополнительные выплаты семьям погибших военных – это, по сути, одна зарплата военнослужащего и небольшая денежная компенсация за вещевое имущество военного. Это незначительная сумма, которая не сможет возместить потерю кормильца, рассказал в интервью радио Sputnik военный адвокат, учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. Он отметил, что существуют и другие, более значительные компенсации семьям военных.

В Госдуме в третьем чтении приняли законопроект о дополнительных выплатах семьям погибших военных. В частности, речь идет о выплатам родственникам погибшего не полученного им денежного довольствия за месяц, в котором он погиб. Кроме того, семья погибшего получит выплату за вещевое имущество военного, продовольственный паек и за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.

"С давних времен военнослужащие всегда получали денежное довольствие на месяц вперед. Закладывалась логика, что военнослужащего могут в течение этого периода убить, он может быть привлечен к каким-то обязанностям, чтобы у него были деньги. В 2011 году произошел перевод получения денежных средств на гражданские рельсы. Военнослужащие стали получать точно также по факту прослуженного времени. Сейчас хотят привести к нормам справедливости, если человек переслужил и погиб на службе. Все это осуществлялось на практике, просто не было закреплено законодательно", – рассказал Олег Жердев.

Единственный спорный вопрос был – получение компенсации за счет недополученного вещевого имущества.

"Если в ФСБ, в органах разведки выплачивалась недополученная компенсация в полном объеме, то в Минобороны компенсацию выплачивали только за последний год, все остальное выдавалось вещевым имуществом – шинелями, ботинками, камуфляжами. Семье военнослужащего эти предметы вещевого обеспечения не нужны. Поэтому логично получить все деньгами. Но эта сумма не такая значимая и потерю кормильца не компенсирует", – отметил Олег Жердев.

Однако каждый военнослужащий застрахован, и в случае его гибели семья получает компенсации.

"Если военнослужащий погибает в период прохождения службы, ему положена как минимум страховка. Если погибает при исполнении обязанностей военной службы, то получает еще и компенсационную сумму. Совокупность этих сумм достигает 3-4 миллионов рублей. Если это кормилец, и у него остаются дети или пожилые родители, государство выплачивает им пенсию по потере кормильца", – рассказал Олег Жердев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/