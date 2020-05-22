В Совете муфтиев России рассказали, как отметить Ураза-байрама

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Исламский праздник Ураза-байрам из-за коронавируса пройдет по особому сценарию, рассказал радио Sputnik первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

Ураза-байрам – это торжества по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году они начинаются 24 мая, но из-за коронавируса и самоизоляции провести все в привычном виде не удастся, рассказал Рушан Аббясов. Однако, по его словам, запрет на поход в мечеть не помешает верующим.

"Праздник Ураза-байрам мы будем вынуждены практически во всех регионах России провести в режиме самоизоляции. Со своей стороны мы договорились с федеральными и региональными телеканалами, чтобы включили в сетку вещания прямые трансляции праздничных молитв. Эти молитвы пройдут только в составе имамов и служителей мечети без верующих, без прихожан", – сказал Аббясов.

Одной из важных традиций праздника считаются походы в гости к друзьям, но в это году от этой традиции придется отказаться. Все остальные составляющие Ураза-байрама удалось сохранить даже во время пандемии коронавируса, сказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ.

"Самое главное – это услышать проповедь, а уже в домашних условиях люди смогут совершить молитву. Далее там остается только лишь накрыть праздничный стол и в кругу домочадцев отметить этот прекрасный праздник Ураза-байрам. Всевышний видит, что это делается по вынужденным мерам. Всевышний ближе к нам, чем наша сонная артерия, поэтому он знает и слышит, что в нашей душе и сердце. Самое главное сегодня – проявить терпение, чтобы не попадать под опасность", - рассказал радио Sputnik Рушан Аббясов.

Священный месяц Рамадан (в этом году с 24 апреля по 23 мая) накладывает на мусульман множество ограничений. В дневное время они не должны есть и пить, должны отказаться от супружеских отношений и не предаваться развлечениям. С наступлением Ураза-байрама пост завершается.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/