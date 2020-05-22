Профессионализм кадров - основа эффективной деятельности Новороссийской таможни

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24 мая - День кадровика – праздник всех работников кадровых служб и отделов Российской Федерации.

На протяжении пятнадцати лет этот день отмечают все представители данной профессии. Радует, что с каждым годом праздник приобретает известность и популярность.

Любая работа с персоналом – это очень кропотливый и тяжелый труд, который насыщает рабочий день кадровика, и поэтому наличие кадрового работника на любом предприятии – не привилегия, а необходимость. Наличие профессионального кадровика, который хорошо разбирается в своем деле, высоко ценят руководители всех фирм и организаций, так как знают, что именно от кадровой службы зависит качественный состав коллектива любой организации.

Сегодня жизнь выдвигает перед таможенной службой новые, более амбициозные задачи, решить которые можно только при наличии высокопрофессионального кадрового состава, владеющего современными таможенными технологиями и информационно-техническими системами.

Двадцать пять лет назад (апрель 1995 года) в штатное расписание Новороссийской таможни была введена должность заместителем начальника таможни по кадрам.

За эти годы заместителями начальника таможни по работе с кадрами были Хвойцева Надежда Васильевна, Филь Виктор Степанович, Пронин Виктор Владимирович, Яблочкин Дмитрий Владимирович, Бирюков Вячеслав Владимирович.

С марта 2017 года заместителем начальника таможни назначена Елена Геннадьевна Кирсанова.

Немаловажное значение в формировании высококвалифицированного коллектива Новороссийской таможни отводится должностным лицам отдела государственной службы и кадров (ОГСиК). От того, насколько профессионально они формируют коллектив таможни и таможенных постов, зависит способность таможни достигать поставленных задач и целей.

Направления работы кадровой службы сложны и многогранны — это не только учет персонала и кадровое делопроизводство, это обеспечение укомплектованности кадрами структурных подразделений таможни и таможенных постов, формирование кадрового резерва, осуществление контроля за прохождением службы федеральными государственными служащими и работниками таможни и таможенных постов, а так же контроля за исполнением в таможне требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего работу с кадрами.

Каждый сотрудник должен обладать знаниями об особенностях практической реализации магистральных направлений информационно-технической политики ФТС - электронном декларировании, технологии удаленного выпуска, принципе оценки таможенных рисков. Формирование навыков владения информационными технологиями, является длительным и трудоемким образовательным процессом. Характерной особенностью таможенного дела является его зависимость от существующей нормативной-правовой базы, постоянно изменяющейся под воздействием различных внешне- и внутриэкономических факторов.

Обеспечивать и поддерживать надлежащий уровень профессионализма помогает постоянный и непрерывный процесс обучения должностных лиц в течение всей службы. Основными направлениями обучения являются профессиональная переподготовка, повышение квалификации. Направление кадровой работы - подготовку высококвалифицированных специалистов в области таможенного дела ведут главные государственные таможенные инспектора ОГСиК Бондаренко Оксана Ивановна и Греева Екатерина Сергеевна.

В их обязанности входит организация профессиональной учёбы в структурных подразделениях таможни, организация обучения в рамках государственного заказа, организация семинаров, учебных занятий, круглых столов по направлениям деятельности, организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

В 1995 году в таможенных органах вводится должность психолога. На протяжении 25 лет эту должность занимает Терехова Елена Николаевна. Первоклассный специалист, Елена Николаевна, окончила Ростовский государственный университет, имеет ученую степень – кандидат психологических наук.

В рамках единой кадровой политики деятельность специалистов – психологов строится в тесном взаимодействии с отделом кадров и отделом по профилактике правонарушений. Отбор кандидатов на службу в таможню осуществлялся с обязательным проведением психологического обследования, по результатам которого определялись категории профпригодности.

Как и в предыдущие годы, кадровая служба Новороссийской таможни считает приоритетным направление, связанное с анализом управленческой компетентности руководителей и резерва выдвижения, т.к. от уровня профессионализма этой категории должностных лиц более всего зависит качество таможенного администрирования.

Впереди у должностных лиц кадрового подразделения большая и сложная работа, направленная на обеспечение таможенной системы первоклассными кадрами. Новое время диктует выработку современных подходов в таможенной деятельности и профессиональной подготовки кадров.

С профессиональным праздником коллеги!