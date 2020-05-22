На площадке нефтерайона «Шесхарис» реконструируют систему контроля качества нефти

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Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап реконструкции системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов на территории «Шесхариса».

По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Нефтебаза «Шесхарис», построенная в районе Новороссийска в 1964 году, - одно из крупнейших в системе ПАО «Транснефть» предприятий по хранению и отгрузке на экспорт нефти и нефтепродуктов. С 2012 года оператор перевалочного комплекса АО «Черномортранснефть» реализует масштабный инвестпроект по реконструкции морской и береговой инфраструктуры, а также технологического оборудования нефтебазы.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Ростовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап реконструкции системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, предназначенной для обеспечения коммерческого учета нефти и нефтепродуктов при отгрузке в морские суда.

Работы пройдут в юго-западной части нефтерайона «Шесхарис» на берегу Новороссийской (Цемесской) бухты, у подножия южного склона Маркотхского хребта. Сейсмичность на проектируемом участке составляет 9 баллов. Технологическое оборудование разместят на открытых площадках, выполненных из армированного бетона. Также с учетом прокладки внутренних сетей водопровода и иных технологических коммуникаций в сейсмическом районе проведут работы по их защите.

В ходе реализации проекта здесь установят новую систему измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, а также разместят емкости для сбора утечек и дренажа. Кроме того, построят здание эталонной поверочной установки, технологическую эстакаду, молниеотвод и другие производственные и вспомогательные сооружения и коммуникации.

Ранее Ростовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства технологических трубопроводов и комплекса зданий пожарной части, а также проект реконструкции первого причала нефтерайона «Шесхарис»в морском торговом порту Новороссийска.

Источник: ФАУ «Главгосэкспертиза России»