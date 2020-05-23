Совсем другой Президент Путин

/В России/

Совещания с Правительством в режиме видеоформата дали нам уникальную возможность наблюдать за Президентом в течение десятков минут в прямом эфире.

Традиционный докоронавирусный формат сценарно выглядел иначе: протокольная съемка или несколько минут вступительной речи Президента и заготовленные короткие спичи приглашенных. На нынешних совещаниях Президент сам определяет порядок выступающих, его показывают крупным планом в то время, когда он слушает чей-то доклад. При этом он может катать ручку по столу, писать на лежащем перед ним листом бумаги, видна его реакция на то, что говорит докладчик. И что меня поразило больше всего - постоянный скепсис на его лице и его поза. Он сидит, часто откинувшись на спинку кресла и с явным нетерпением слушает, как будто знает наперед, что ему скажут, чтобы затем задать неудобный вопрос. Любому члену Правительства, сидящему по другую сторону экрана, реально страшно. Пока скепсис Президента не выливается в гнев. Пока.

Источник: Телеграм