Губернатор Ставрополья сообщил, что в регион прибыл самолет, который вызывает дождь за 40 млн бюджетных рублей

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Специальный борт "Росгидромета", по словам главы региона, поможет победить засуху.

Метеолаборатория на базе самолета Як-42 Д, как отметил губернатор Владимиров, может "воздействовать на погоду, чтобы искусственно увеличить объем выпадения осадков".

"Сейчас в крае идут дожди. Но - далеко не повсеместно", - написал (https://www.instagram.com/p/CAf6jxPh4vn/) Владимир Владимиров на своей странице в инстаграме.

Ранее власти сообщили, что услуги самолета-шамана обойдутся бюджету региона в 40 млн рублей.

"По инициативе главы региона Владимира Владимирова Ставрополье обратилось в Центральную аэрологическую обсерваторию, которая специализируется в том числе на том, что вызывает искусственные осадки. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено порядка 40 миллионов рублей. Ожидается, что в третьей декаде мая долгожданный дождь выпадет на 0,5 миллиона гектаров в районах с критическим увлажнением сельскохозяйственной пашни", - цитировало (https://ria.ru/20200518/1571619957.html) РИА Новости сообщение правительства региона 18 мая 2020 года.