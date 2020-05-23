Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, который захватил отделение «Альфа-банка» в Москве, имел долги на общую сумму более 1,8 млн рублей.

/В России/

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, речь идет о штрафах от ГИБДД, задолженностях по налогам и сборам, взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долгах по исполнительным сборам.

Известно, что в момент нападения на банк он был в неадекватном состоянии. Он будет направлен на экспертизу. В его сумке обнаружен муляж бомбы.