/В России/

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании оперштаба - о ситуации в Икрянинской больнице, где врачи жаловались на невыплаты коронавирусных доплат:

"Состоялась встреча главного врача Икрянинской районной больницы с персоналом. Не могу говорить о компетентности главного врача больницы, о его организаторских способностях. Но с людьми он разговаривать не умеет. Пока не приехали мои советники, которые в течение часа все разъясняли и успокаивали людей, рассказывали, какими правами они обладают, кому, за что и какие начисления и выплаты полагаются, никто из медперсонала ничего не знал. Поэтому если главный врач не соответствует ожиданиям, принимайте соответствующее решение и не доводите до беды. Ситуация со 141 жалобой на горячие линии минздрава и губернатора - свидетельство того, что с людьми не работают, элементарно не уважают их права. Делайте адекватные и правильные выводы, в том числе в отношении этого главного врача Икрянинской больницы".