Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

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Средства получат 56 субъектов Федерации.

Российские регионы получат дотации в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Источник: http://government.ru/