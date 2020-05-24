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Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов
Средства получат 56 субъектов Федерации.
Российские регионы получат дотации в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.
Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.
Источник: http://government.ru/