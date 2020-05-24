Подписан закон, обеспечивающий учёт санитарно-эпидемиологической обстановки при проведении выборов и референдумов

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 13 мая 2020 года и одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования в сфере организации и проведения выборов и референдумов, создание максимального удобства гражданам при участии в голосовании, обеспечение учета санитарно- эпидемиологической и иной обстановки, создающей угрозу жизни и (или) здоровью людей, при формировании органов публичной власти.

Так, Федеральным законом предусматривается возможность сбора подписей на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», конкретизируется понятие дистанционного электронного голосования, расширяются возможности для проведения досрочного голосования, голосования вне помещения для голосования, уточняются требования к формам подписного листа на различных выборах.

Кроме того, Федеральный закон закрепляет возможность отложить голосование по избранию высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, избираемого законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни и (или) здоровью граждан.

Федеральный закон также устанавливает, что выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через один год со дня его создания.

Источник: http://www.kremlin.ru/