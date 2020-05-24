Подписан закон, устанавливающий организационно-правовые основы дистанционного электронного голосования в Москве
Президент подписал Федеральный закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве».
Федеральный закон принят Государственной Думой 13 мая 2020 года и одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на создание условий для тестового использования современных технологий в процессе голосования и в порядке эксперимента устанавливает организационно-правовые основы осуществления дистанционного электронного голосования на проводящихся в городе федерального значения Москве в 2020 – 2021 годах выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Источник: http://www.kremlin.ru/