Подписан закон, устанавливающий организационно-правовые основы дистанционного электронного голосования в Москве

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Президент подписал Федеральный закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве».

Федеральный закон принят Государственной Думой 13 мая 2020 года и одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на создание условий для тестового использования современных технологий в процессе голосования и в порядке эксперимента устанавливает организационно-правовые основы осуществления дистанционного электронного голосования на проводящихся в городе федерального значения Москве в 2020 – 2021 годах выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Источник: http://www.kremlin.ru/