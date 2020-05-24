Подписан закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках

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Президент подписал Федеральный закон «О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 12 мая 2020 года и одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон в целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, предусматривает в порядке эксперимента возможность голосования на специально создаваемых цифровых избирательных участках.

Голосование на цифровых избирательных участках в соответствии с Федеральным законом может проводиться в ходе дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, голосование на которых должно состояться 13 сентября 2020 года.

Проведению указанного эксперимента способствовал положительный опыт реализации Федерального закона «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года».

Источник: http://www.kremlin.ru/