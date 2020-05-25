Авиакомпании готовятся к вылету. Что будет с ценами?

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Небывалые скидки или наоборот резко взлетевшие цены на авиабилеты в июне — это обычная "биржевая волатильность". Когда россияне увидят настоящие цены на перелеты, рассказал радио Sputnik Главный редактор портала Avia ru Network Роман Гусаров.

Российские авиакомпании начали резко увеличивать число рейсов в июне. По данным "Коммерсанта", число заявок на полеты превышает майские показатели в четыре раза. Самый крупный прирост полетов намечен у "Аэрофлота". Компания запланировала в июне отправить из московского аэропорта Шереметьево на 295% рейсов больше, чем было в мае.

В июне авиаперевозки восстанавливает и лоукостер "Победа", который полностью перестал летать в апреле-мае. Вместе с этим, ожидается снижение цен на авиабилеты по наиболее популярным внутренним направлениям, однако Роман Гусаров советует не радоваться раньше времени.

"Авиакомпании будут нащупывать рынок, ведь по сути никакого рынка нет. Нет спроса, поэтому высокие цены или низкие цены — это не рыночная цена, а лишь ее поиск. Где-то, кто-то говорит, что на каких-то направлениях билеты подорожали, а кто-то говорит, что они резко подешевели. Вот эти колебания или, как говорят на бирже волатильность, очевидна. Авиакомпании пытаются изучить таким способом спрос и привлечь пассажиров, чтобы получить хоть какую-то выручку. Очевидно, что летать в два раза дешевле, чем в прошлом году, авиакомпании не могут", - считает авиаэксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/