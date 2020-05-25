России нужно сосредоточиться на нацпроектах

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В России нужно провести аудит всех программ в рамках национальных проектов и расставить приоритеты, рассказала в интервью радио Sputnik первый вице-президент Общероссийской общественной организации "Российский клуб финансовых директоров" (РКФД), кандидат экономических наук Тамара Касьянова.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал перестать надеяться на нефть и пересмотреть национальные проекты. По его словам, экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, может стать поводом для пересмотра экономической политики. Главной задачей Кудрин считает поддержку частной инициативы, скорейшее введение технологических, цифровых и управленческих инноваций.

"Нацпроекты остаются приоритетом, вопрос в том, что нужно провести их аудит. Сейчас лидирует нацпроект "Здравоохранение", далее следует "Демография", "Культура", "Производительность труда и поддержка занятости". Это обусловлено, в том числе, и ситуацией с коронавирусом. Мы поняли, как здравоохранение недофинансировано, что недавняя реформа здравоохранения была сделана неправильно. С другой стороны, нужно давать больше власти на местах. Иначе это приводит к тому, что Москва активно развивается, а некоторые регионы умирают", – рассказала Тамара Касьянова.

По словам экономиста, о проблемах было известно и раньше, но, благодаря пандемии коронавируса, на это обратили внимание все.

"Нам нужно развитие регионов, развитие инфраструктуры. Нужно провести работу над ошибками в реформе здравоохранения. Образование тоже необходимо, но не очень правильно уходить только в цифровизацию и удаленное обучение. Мы не должны сидеть постоянно на нефтяной и газовой игле, нужно развивать экономику, малый и средний бизнес. Развивать отечественное производство, у нас с этим проблемы", – считает Тамара Касьянова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/