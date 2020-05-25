В России запретили импорт топлива. Каковы последствия?

/В России/

Россия запретила импорт дешевого топлива.

К чему это приведет, рассказал радио Sputnik президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

В Россию запрещен ввоз импортного топлива, которое в последние месяцы стало дешевле отечественного. Такой запрет до 1 октября 2020 года ввело правительство страны. Причиной этого решения называется защита энергетической безопасности России.

Под запрет попал импорт бензина, дизельного топлива, авиакеросина и судового топлива. О том, к чему это приведет, рассказал радио Sputnik Павел Баженов.

"Сегодня растет оптовая цена на топливо, но говорить о том, что розничные цены пойдут вверх не стоит, поскольку де-факто у нас розничная цена регулируется. Однако это наносит урон отрасли розничной продажи и переработки топлива. Также это влечет постепенный рост цены. И, конечно, это создает условия для увеличения объема некачественного продукта, реализуемого внутри страны", - рассказал эксперт топливного рынка.

С весны 2020 года российские компании начали закупать топливо не уотечественных переработчиков, а у зарубежных. В частности, сообщалось, что приобретать бензин в Белоруссии с учетом доставки стало дешевле, чем в России. Дизельное топливо, в свою очередь, стали закупать в Китае и Южной Корее.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/