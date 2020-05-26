Что влияет на результат оценки квартиры для ипотеки

/В России/

Тем, кто планирует приобретение жилья с привлечением кредитных средств банка, необходимо предоставить пакет документов, в который входит оценка квартиры для ипотеки.

Без нее банк не может адекватно оценить стоимость жилья и определить, имеет ли смысл предоставлять кредит обратившемуся и на каких условиях продолжать сотрудничество.

Факторы, влияющие на оценку

Под оценкой подразумевается процедура, которая позволяет определить рыночную стоимость недвижимости. Банк согласно этим данным устанавливает размер одобряемой суммы, срок кредитования, процентную ставку и другие параметры. На итоговую оценку квартиры могут повлиять (как на увеличение, так и на уменьшение) различные факторы:

местоположение. Это один из ключевых пунктов, напрямую определяющих стоимость объекта на рынке. Дом в центре города будет стоить на порядок дороже, чем недвижимость на окраине – даже при условии, что это аналогичные по архитектуре, типу и году постройки сооружения, которые получили аналогичную кадастровую стоимость. Связано это с тем, что местоположение влияет на удаленность главных объектов, включая школы, больницы, торговые центры, транспортные узлы;

тип и состояние дома. Этажность, год постройки, архитектура, внешняя отделка, подключенные коммуникации, общее состояние, обустройство придомовой территории (наличие игровых зон, парковки, въездов) – все это повлияет на оценку квартиры, определяя качество жизни в ней;

состояние квартиры. Важно учесть непосредственные параметры жилья – площадь, планировку, количество комнат, качество и наличие ремонта.

К дополнительным факторам можно отнести то, какие объекты есть рядом или на территории жилого комплекса (магазины, торговые центры, больницы, учебные заведения). Оценка предполагает сравнение выбранной квартиры с аналогичными объектами на рынке, помогающая рассчитать среднюю рыночную стоимость, тщательные обмеры и фотофиксацию объекта.

Где можно заказать оценку

Комплекс работ по определению стоимости следует доверять специалистам, имеющие соответствующие разрешения и опыт работы. Только так можно рассчитывать на корректную цену. Если вам нужна оценка квартиры для ипотеки банка Санкт-Петербург, обращайтесь в компанию «СитиПроф», которая возьмет на себя все организационные моменты: осмотр объекта, мониторинг рынка недвижимости, подготовка документов и помощь в составлении заявления для банка. Срок составления документов составляет три рабочих дня (стандартная услуга) или один рабочий день (экспресс-услуга).