Эксперт объяснил сложность со смягчением закона о блокировке приложений

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Смягчения законопроекта о блокировке контента внутри приложений добиться будет сложно, поскольку он "не в повестке", рассказал радио Sputnik руководитель кластера электронной коммерции Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов.

Законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать пиратский контент не только на сайтах, но и в мобильных приложениях, должен быть рассмотрен Госдумой во втором чтении 27 мая. Его смягчения, по информации "Коммерсанта", добивается Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России. Они настаивают, что принятие этого закона осложнит работу популярных магазинов приложений App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Иван Кургузов тоже выступает за смягчение законопроекта, но объяснил радио Sputnik, почему это - маловероятный сценарий.

"Я приведу в пример ситуацию с продажей лекарств через интернет. Два года или даже три года пытались этот закон принять, а в результате приняли в специфическом формате только сейчас. Если бы не было истории с тем, что все сидят дома, то закон про лекарство так и не прошел бы. Для того, чтобы смягчить какой угодно закон, он должен попасть в повестку и быть актуальным. Я думаю, что для высоких государственных чинов вопросы смягчения законодательства в области слежения за контентом, сейчас не находятся в повестке", - считает Иван Кургузов.

Если документ будет принят, то у Роскомнадзора появится право через суд добиваться блокировки пиратских видео, музыки и книг в мобильных приложениях. В случае, если решение суда не будет исполнено, то блокировке уже могут подвергнуться сами магазины приложений вроде App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/