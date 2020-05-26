Срок моратория на пени за неуплату ЖКХ решили сократить

/В России/

В России нужно усилить адресную помощь гражданам, потерявшим работу и ставшим "неплательщиками поневоле". Тогда вопрос о пенни за неуплату ЖКХ отпадет сам собой, прокомментировала в интервью радио Sputnik председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

В Минэнерго предложили сократить срок моратория на начисление пени за неоплату услуг ЖКХ до 31 мая. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Маневича. В Минэнерго отметили, что людям, оказавшимся в сложной ситуации, период отсрочки могут продлить на два месяца, до 31 июля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля ввел мораторий на штрафы за неуплату услуг ЖКХ до конца года. Временная отмена пени за неуплату по ЖКХ уже привела к росту неплатежей за энергоресурсы.

"Рост неплатежей по жилищно-коммунальным услугам действительно серьезный, люди теряют работу. По официальным данным, это уже 1,6 миллионов безработных, прогнозируется рост до 2,5 миллионов. До этого у людей не было проблем вовремя оплатить ЖКХ и не стать должником. Нужно в первую очередь усиливать адресную защиту для этой категории. Эти люди должны иметь возможность оперативно оформить адресную субсидию по оплате ЖКХ и не переходить из категории добросовестных плательщиков в неплательщиков поневоле. Мы уже много лет бьемся, чтобы привести норму о расходах на ЖКХ не более 15% от совокупного дохода семьи. К сожалению, в большинстве регионов это 22%. Но сейчас Минстрой проявил инициативу и будет предлагать проект", – рассказала Галина Хованская.

Некоторые граждане восприняли мораторий на штрафы за неоплату ЖКХ как возможность не платить вообще.

"Первый месяц пенни не начисляются, потом 90 дней очень маленький процент, а вот с 91 дня проценты уже близки к тому, что существует в банках, это будет кусаться. Прошло 2,5-3 месяца в тяжелой ситуации, пока эта тема не очень актуальна. Но все равно придется заплатить. Надо разъяснять гражданам, что заплатить все равно придется, и сумма будет существенно больше. Если усилить адресную помощь, вопрос о пенни отпадет сам собой", – считает Галина Хованская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/