«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за апрель 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: апрель 2020 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
1 508,4
|
2
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
1 104,6
|
3
|
+2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская область
|
881,6
|
4
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская область
|
624,0
|
5
|
-1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
593,8
|
6
|
+4
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская область
|
362,8
|
7
|
+5
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
340,1
|
8
|
+3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская область
|
252,8
|
9
|
-3
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
247,1
|
10
|
-3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
226,4
|
11
|
new
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
210,7
|
12
|
+3
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская область
|
194,2
|
13
|
+4
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская область
|
192,7
|
14
|
-6
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская область
|
186,1
|
15
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская область
|
125,0
|
16
|
-7
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
124,5
|
17
|
new
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия-Алания
|
121,7
|
18
|
new
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
119,3
|
19
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
81,1
|
20
|
0
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская область
|
62,6
В апреле 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).
СМИ цитировали записи в блогах:
СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые будут необходимы для передвижения по столице и области на любом виде транспорта. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что контроль пропусков в Москве переведут в автоматический режим. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в столице начали выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования. Также Рамзан Кадыров в Instagram сообщил, что Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тыс. медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram рассказал, что сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что у 78 пациентов и врачей городской больницы №1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус. Также Евгений Куйвашев в Instagram заявил, что введенный в Свердловской области режим повышенной готовности будет действовать до особого указа о его отмене. Помимо этого, губернатор Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что медицинские работники, которые лечат заразившихся коронавирусом, будут получать ежемесячную доплату.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19.
Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что на 58-м году жизни умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Сергей Цивилев в Instagram сообщил, что в поселке Постниково Ижморского района под городом Кемерово произошел крупный пожар, но никто из жителей не пострадал.
Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что в Карелии разрешат работу малых и средних предприятий с 16 апреля за исключением тех, сотрудники которых непосредственно контактируют с клиентами.
Глеб Никитин в Instagram сообщил, что въезд в Нижегородскую область будет доступен только жителям с местной пропиской или с экстренным рабочим пропуском.
Сергей Аксенов в Twitter призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса.
Александр Беглов в ВКонтакте обратился к горожанам с просьбой поделиться со школьниками планшетами и ноутбуками, которые необходимы им для дистанционного обучения.
Александр Бречалов в ВКонтакте сообщил, что все церкви и религиозные храмы Удмуртии будут закрыты на Пасху в целях профилактики коронавирусной инфекции.
Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что подписал постановление, которое снимает запрет на работу парикмахерских и бань в населенных пунктах, где нет заразившихся коронавирусом, или их количество минимально.
Иван Белозерцев в Instagram сообщил, что перечислил свой месячный заработок в созданный в регионе фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и самоизолироваться на две недели.
Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в одном из корпусов больницы в Златоусте произошло массовое заражение коронавирусом.
Радий Хабиров в Facebook сообщил о введённых ограничениях на продажу алкоголя на период действия режима самоизоляции.
Вячеслав Битаров в Instagram сообщил, что в регионе начались единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, помощь уже получили 152 семьи.
Наталья Комарова в Instagram сообщила, что обратилась к федеральному правительству с просьбой вернуть на родину туристов, застрявших в Индонезии и Таиланде из-за пандемии.
Вениамин Кондратьев в Instagram сообщил, что всем пострадавшим из-за взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Краснодаре предоставят временное жилье.
Игорь Кобзев в Instagram сообщил, что для въезда в Иркутскую область и выезда за ее пределы нужно оформить электронный пропуск.
Источник: Медиалогия