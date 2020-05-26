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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за апрель 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: апрель 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

ИЦ

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

1 508,4

2

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

1 104,6

3

+2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская область

881,6

4

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская область

624,0

5

-1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

593,8

6

+4

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская область

362,8

7

+5

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

340,1

8

+3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская область

252,8

9

-3

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

247,1

10

-3

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

226,4

11

new

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

210,7

12

+3

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская область

194,2

13

+4

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская область

192,7

14

-6

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская область

186,1

15

-2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская область

125,0

16

-7

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

124,5

17

new

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия-Алания

121,7

18

new

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

119,3

19

0

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

81,1

20

0

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская область

62,6

В апреле 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).

СМИ цитировали записи в блогах:

СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые будут необходимы для передвижения по столице и области на любом виде транспорта. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что контроль пропусков в Москве переведут в автоматический режим. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в столице начали выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования. Также Рамзан Кадыров в Instagram сообщил, что Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тыс. медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram рассказал, что сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что у 78 пациентов и врачей городской больницы №1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус. Также Евгений Куйвашев в Instagram заявил, что введенный в Свердловской области режим повышенной готовности будет действовать до особого указа о его отмене. Помимо этого, губернатор Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что медицинские работники, которые лечат заразившихся коронавирусом, будут получать ежемесячную доплату.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что на 58-м году жизни умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.

Сергей Цивилев в Instagram сообщил, что в поселке Постниково Ижморского района под городом Кемерово произошел крупный пожар, но никто из жителей не пострадал.

Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что в Карелии разрешат работу малых и средних предприятий с 16 апреля за исключением тех, сотрудники которых непосредственно контактируют с клиентами.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что въезд в Нижегородскую область будет доступен только жителям с местной пропиской или с экстренным рабочим пропуском.

Сергей Аксенов в Twitter призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса.

Александр Беглов в ВКонтакте обратился к горожанам с просьбой поделиться со школьниками планшетами и ноутбуками, которые необходимы им для дистанционного обучения.

Александр Бречалов в ВКонтакте сообщил, что все церкви и религиозные храмы Удмуртии будут закрыты на Пасху в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что подписал постановление, которое снимает запрет на работу парикмахерских и бань в населенных пунктах, где нет заразившихся коронавирусом, или их количество минимально.

Иван Белозерцев в Instagram сообщил, что перечислил свой месячный заработок в созданный в регионе фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и самоизолироваться на две недели.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в одном из корпусов больницы в Златоусте произошло массовое заражение коронавирусом.

Радий Хабиров в Facebook сообщил о введённых ограничениях на продажу алкоголя на период действия режима самоизоляции.

Вячеслав Битаров в Instagram сообщил, что в регионе начались единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, помощь уже получили 152 семьи.

Наталья Комарова в Instagram сообщила, что обратилась к федеральному правительству с просьбой вернуть на родину туристов, застрявших в Индонезии и Таиланде из-за пандемии.

Вениамин Кондратьев в Instagram сообщил, что всем пострадавшим из-за взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Краснодаре предоставят временное жилье.

Игорь Кобзев в Instagram сообщил, что для въезда в Иркутскую область и выезда за ее пределы нужно оформить электронный пропуск.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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