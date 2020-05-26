Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку
Иск Михаила Игнатьева стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку. Сообщает ТАСС.
Верховный суд России 30 июня рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ президента о досрочном прекращении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Михаил Васильевич Игнатьев обратился с иском в Верховный суд об оспаривании указа президента России о досрочном прекращении его полномочий главы республики Чувашия. Материал принят к производству, первое заседание по нему назначено на 30 июня", - сказал собеседник агентства. Иск, поданный Игнатьевым в Верховный суд, стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку.
Источник: https://tass.ru/politika/8571645?following_ch=5531&utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all