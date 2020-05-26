Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

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Иск Михаила Игнатьева стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку. Сообщает ТАСС.

Верховный суд России 30 июня рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ президента о досрочном прекращении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Михаил Васильевич Игнатьев обратился с иском в Верховный суд об оспаривании указа президента России о досрочном прекращении его полномочий главы республики Чувашия. Материал принят к производству, первое заседание по нему назначено на 30 июня", - сказал собеседник агентства. Иск, поданный Игнатьевым в Верховный суд, стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку.

Источник: https://tass.ru/politika/8571645?following_ch=5531&utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all