Первые итоги работы службы по строительству и эксплуатации зданий и сооружений

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С декабря 2019 года в структуре ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» организована служба по строительству и эксплуатации зданий и сооружений. Возглавил ее Федор Степанович Иващенко.

Наш корреспондент встретился с ним и попросил рассказать о проделанной работе.

- Федор Степанович, ваша служба работает почти полгода. И сейчас уже можно подвести определенные итоги ее деятельности. Что сделано за прошедший период, какие планы намечаете на ближайшее будущее?

- Сейчас уже можно твердо сказать, что служба по строительству и эксплуатации зданий и сооружений прошла период своего становления. За прошедшее время сформировался сплоченный и работоспособный коллектив. Всего в службе по штату 18 работников, четыре человека трудятся на участке головных сооружений в поселке Октябрьский Ленинградского района, трое на участке Староминская магистраль, остальные – в Ейске.

Специалистами нашей службы отремонтирована лаборатория, расположенная в административном здании на улице Красной в городе Ейске, здесь же проведен ремонт ряда кабинетов, лестничного пролета.

По производственной программе нами реконструировано шесть канализационных колодцев по улице Первомайской в городе Ейске. На станции четвертого подъема, расположенной во втором микрорайоне города, поставлен новый забор протяженностью 200 метров, благодаря которому закрыт доступ на территорию посторонним лицам.

В настоящее время мы ведем работы по реконструкции ограждения на участке очистных сооружений. В общей сложности предстоит реконструировать 800 метров забора, около 500 метров уже отремонтировано, установлена «егоза».

На участке головных сооружений в поселке Октябрьский проведена побелка, покраска в производственных помещениях, вставлены новые оконные рамы в реагентном хозяйстве. В станице Староминской приведены в порядок фасады зданий, также проведена покраска и побелка.

Ведем капитальный ремонт канализационных насосных станций. На 65 процентов выполнены работы на канализационной насосной станции в поселке Широчанка, и на КНС «кирпичики». В ближайшем будущем приступим к ремонту насосной станции № 1. Сейчас делаем дефектовку, после которой определимся, что выполним своими силами, а на какие работы необходимо будет привлекать подрядчика.

Большой объем работ предстоит провести по замене оконных блоков во всех производственных и административных зданиях ремонтно-эксплуатационного управления. Поэтому есть огромное желание открыть цех по производству оконных и дверных блоков. Тогда мы сможем сами выпускать необходимые для нас окна и двери, причем, по более низким, чем в других предприятиях ценам. Более того, будем зарабатывать на этом денежные средства, которые пойдут на укрепление материально-технической базы предприятия.

Создание службы по строительству и эксплуатации зданий и сооружений продиктовано самой жизнью. И первые пять месяцев работы показали, что наши специалисты успешно решают поставленные перед ними задачи, внося свой вклад в ритмичную работу РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по обеспечению чистой питьевой водой потребителей.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"