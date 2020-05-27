«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2020 года.

ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:

Место в рейтинге Перемещения за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений, тыс. 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 1 115,20 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 148,77 3 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 103,13 4 +4 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 62,28 5 0 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 54,35 6 -2 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 51,31 7 +3 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 50,56 8 -1 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 48,13 9 0 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 45,52 10 new БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия - Алания 41,43 11 -5 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 40,06 12 0 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 35,93 13 new УЙБА Владимир Викторович Коми 33,70 14 -1 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 30,38 15 new БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 29,18 16 -2 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 29,15 17 new ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Архангельская обл. 28,45 18 -7 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 28,30 19 new ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 27,41 20 -1 УСС Александр Викторович Красноярский край 25,20

Лидерами рейтинга остались Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).

В соцсетях обсуждали заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что контроль за соблюдением водителями автомобилей пропускного режима будет производиться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений и ДПС. Также в соцсетях обсуждали заявление Сергея Собянина о том, что в общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Помимо этого обсуждались выплаты пособия по безработице, о которых мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

В соцсетях обсуждали заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что во время майских праздников усилят контроль цифровых пропусков, чтобы не допустить распространения коронавируса. Также в соцсетях обсуждали заявление Андрея Воробьева о том, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19. Помимо этого обсуждалось введение масочного режима, которое анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В соцсетях обсуждали флешмоб "Чистая голова! Стоп коронавирусу!", который запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, побрившись наголо. Также в соцсетях обсуждали заявление Рамзана Кадырова о том, что Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тыс. медицинских масок для жителей республики. Помимо этого обсуждали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он сдал тест на коронавирус.

«Новичками» рейтинга стали глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров, врио главы Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В соцсетях обсуждали единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, которые анонсировал Вячеслав Битаров. Также в соцсетях обсуждали назначение Владимира Уйба на должность врио губернатора Республики Коми. Помимо этого обсуждали сообщение Александра Бречалова о том, что все церкви и религиозные храмы Удмуртии будут закрыты на Пасху. Также в соцсетях обсуждали назначение Александра Цыбульского на должность врио губернатора Архангельской области. Кроме того обсуждали заявление Михаила Ведерникова о том, что жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и самоизолироваться на две недели.

Источник: Медиалогия