«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2020 года.
ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:
|
Место в рейтинге
|
Перемещения за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений, тыс.
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
1 115,20
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
148,77
|
3
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
103,13
|
4
|
+4
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
62,28
|
5
|
0
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
54,35
|
6
|
-2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
51,31
|
7
|
+3
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
50,56
|
8
|
-1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
48,13
|
9
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
45,52
|
10
|
new
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия - Алания
|
41,43
|
11
|
-5
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
40,06
|
12
|
0
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
35,93
|
13
|
new
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
33,70
|
14
|
-1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
30,38
|
15
|
new
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
29,18
|
16
|
-2
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
29,15
|
17
|
new
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
28,45
|
18
|
-7
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
28,30
|
19
|
new
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
27,41
|
20
|
-1
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
25,20
Лидерами рейтинга остались Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).
В соцсетях обсуждали заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что контроль за соблюдением водителями автомобилей пропускного режима будет производиться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений и ДПС. Также в соцсетях обсуждали заявление Сергея Собянина о том, что в общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Помимо этого обсуждались выплаты пособия по безработице, о которых мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
В соцсетях обсуждали заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что во время майских праздников усилят контроль цифровых пропусков, чтобы не допустить распространения коронавируса. Также в соцсетях обсуждали заявление Андрея Воробьева о том, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19. Помимо этого обсуждалось введение масочного режима, которое анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В соцсетях обсуждали флешмоб "Чистая голова! Стоп коронавирусу!", который запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, побрившись наголо. Также в соцсетях обсуждали заявление Рамзана Кадырова о том, что Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тыс. медицинских масок для жителей республики. Помимо этого обсуждали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он сдал тест на коронавирус.
«Новичками» рейтинга стали глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров, врио главы Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В соцсетях обсуждали единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, которые анонсировал Вячеслав Битаров. Также в соцсетях обсуждали назначение Владимира Уйба на должность врио губернатора Республики Коми. Помимо этого обсуждали сообщение Александра Бречалова о том, что все церкви и религиозные храмы Удмуртии будут закрыты на Пасху. Также в соцсетях обсуждали назначение Александра Цыбульского на должность врио губернатора Архангельской области. Кроме того обсуждали заявление Михаила Ведерникова о том, что жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и самоизолироваться на две недели.
Источник: Медиалогия