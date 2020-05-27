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«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2020 года.

ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:

Место в рейтинге

Перемещения за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений, тыс.

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

1 115,20

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

148,77

3

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

103,13

4

+4

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

62,28

5

0

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

54,35

6

-2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

51,31

7

+3

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

50,56

8

-1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

48,13

9

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

45,52

10

new

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия - Алания

41,43

11

-5

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

40,06

12

0

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

35,93

13

new

УЙБА Владимир Викторович

Коми

33,70

14

-1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

30,38

15

new

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

29,18

16

-2

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

29,15

17

new

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

28,45

18

-7

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

28,30

19

new

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

27,41

20

-1

УСС Александр Викторович

Красноярский край

25,20

Лидерами рейтинга остались Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).

В соцсетях обсуждали заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что контроль за соблюдением водителями автомобилей пропускного режима будет производиться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений и ДПС. Также в соцсетях обсуждали заявление Сергея Собянина о том, что в общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Помимо этого обсуждались выплаты пособия по безработице, о которых мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

В соцсетях обсуждали заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что во время майских праздников усилят контроль цифровых пропусков, чтобы не допустить распространения коронавируса. Также в соцсетях обсуждали заявление Андрея Воробьева о том, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19. Помимо этого обсуждалось введение масочного режима, которое анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В соцсетях обсуждали флешмоб "Чистая голова! Стоп коронавирусу!", который запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, побрившись наголо. Также в соцсетях обсуждали заявление Рамзана Кадырова о том, что Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тыс. медицинских масок для жителей республики. Помимо этого обсуждали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он сдал тест на коронавирус.

«Новичками» рейтинга стали глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров, врио главы Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В соцсетях обсуждали единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, которые анонсировал Вячеслав Битаров. Также в соцсетях обсуждали назначение Владимира Уйба на должность врио губернатора Республики Коми. Помимо этого обсуждали сообщение Александра Бречалова о том, что все церкви и религиозные храмы Удмуртии будут закрыты на Пасху. Также в соцсетях обсуждали назначение Александра Цыбульского на должность врио губернатора Архангельской области. Кроме того обсуждали заявление Михаила Ведерникова о том, что жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и самоизолироваться на две недели.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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