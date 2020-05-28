Глава Крыма взбунтовался против Роспотребнадзора

Сергей Аксенов призвал отменить нормы, мешающие санаторно-курортным предприятиям.

Сергей Аксенов сообщил в фейсбуке о том, что Крым обратился в правильство России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора относительно курортов. Глава Крыма назвал эти требования "невыполнимыми".

По словам Аксенова, нужно полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус, предусмотренное правилами Роспотребнадзора для санаторно-курортных предприятий в период пандемии - речь и о сотрудниках, и о туристах.

Вторая норма, отмены которой просит глава Крыма - превращение санаторно-курортного объекта в обсерватор в случае, если коронавирус обнаружится у отдыхающих или персонала.

Наконец, Аксенов требует отменить ответственность администрации пляжей за соблюдение социальной дистанции - "никто не сможет это выполнить".

Глава Крыма написал, что ожидает "решения федерального центра" и призвал занятых в курортном бизнесе отправлять в местное министерство мнения о других невыполнимых нормах Роспотребнадзора.

Накануне, кстати, Аксенов опубликовал последние данные о коронавирусе в Крыму. За сутки там выявили 6 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии заболели 355 человек.