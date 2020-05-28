Нефтяную иглу в России заменит цифровой колпак

/В России/

Стране требуется срочная модернизация мозгов.

Оптимистические прогнозы у представителей власти, похоже, начинают заканчиваться. Намечается новая тенденция — инициатива переходит к пессимистам, предрекающим затяжной экономический кризис и необходимость перестраивать экономику на новый лад. В середине мая в интервью журналу Forbes глава «Роснано» Анатолий Чубайс завил о том, что для России «прозвучал набатный колокол», возвещающий о необходимости слезать с нефтяной иглы. В недавней статье в «Коммерсанте» почин подхватил глава Счетной палаты Алексей Кудрин: «Такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет… Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий».

Переход к инновационной экономике, экономике знаний… Сколько раз звучали эти мантры от чиновников разного уровня на протяжении последних двух десятилетий. Из подобных высказываний можно было бы составить фолиант объемом с «Капитал» Карла Маркса. Но воз и ныне там.

Пока шли споры и раздавались призывы к инновациям и «слезанию с нефтяной иглы», на практике Россия выстраивала «энергетическую сверхдержаву», бросив на это основные ресурсы. А образование и здравоохранение «оптимизировались». Инвестиции в человека, в «экономику знаний» остались пустыми лозунгами, которые не подкреплялись действиями.

С «нефтяной иглы» Россию сняли без ее согласия Саудовская Аравия и коронавирус. В который раз в российской истории внешние обстоятельства ставят в тупик власти, обнажая неэффективность государственного механизма.

Кудрин призывает совершить разворот от сырьевой экономики к инновационной и для реализации проекта сосредоточиться на следующих «наццелях» (национальных целях): «Мы хотим быть здоровыми и жить долго; мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли; нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика; нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты». Как гласит народная мудрость: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». «Наццели» от Алексея Кудрина — мечты любого нормального человека. Но какой механизм их достижения предлагается? Читаем в статье главы Счетной палаты: «Ренту» теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий».

Итак, мало догнать, надо еще и перегнать. Знакомый лозунг! Но если «разворот от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий» не был совершен в период, когда для этого было много возможностей, то за счет каких ресурсов он будет осуществлен сейчас? Ответ кроется в слове «рента». Кудрин провозглашает, что теперь «ренту» будут приносить цифровые технологии. Иными словами, «экономика рантье» остается, но меняется источник взимания ренты. Это не про инновации, а про освоение очередного ресурса. Цифровую ренту можно получать только с населения, которое будет взято под полный цифровой контроль государства. Кипит работа над созданием Единого электронного реестра граждан, в котором будет собрано полное «цифровое досье» на каждого гражданина РФ. В правительстве предлагают заменить бумажный паспорт мобильным приложением. Даже голосование переводят в цифровой формат. Россияне должны стать полностью «прозрачными» для государства. «Цифровой колпак» — система цифрового госконтроля над гражданами как в политической, так и в экономической сферах — позволит выжимать из населения ренту, которую раньше обеспечивали нефть и газ.

Алексей Кудрин был министром финансов РФ в период, который принято называть «тучными годами». Валюты в стране было больше, чем могла переварить экономика. Можно было тогда вложить в образование, в «экономику знаний». Но вместо того чтобы направить деньги на развитие страны, их стали складывать в кубышку Стабилизационного фонда. Этот фонд был большей частью растрачен на преодоление последствий кризиса 2008 года. А курс на снижение социальных обязательств государства был реализован в виде «оптимизаций» здравоохранения и образования, «реформы» РАН, повышения пенсионного возраста и прочих болезненных шагов.

Время и возможности для создания «экономики знаний», развития инноваций были упущены. И те же кадры, которые эти возможности упустили, будут обеспечивать «прорывы» и «развороты» от нефти к цифре? В какой сказке такое возможно?

Не менее сказочные сюжеты разыгрываются и так называемой «несистемной оппозицией», которая бушует в Интернете, но не влияет на реальную жизнь. Власть в офлайне занимается своими привычными делами, а оппозиция в онлайне разоблачает, обличает, но никаких реальных шагов не предпринимает. Алексей Навальный не политический лидер, а один из популярных блогеров. Задача политического лидера — действовать. Навальный разоблачает представителей власти, выпускает пар, и на этом все заканчивается. Его «прекрасная Россия будущего» — это современный вариант легенды о граде Китеже. Град этот прекрасен и совершенен, но никто его никогда не увидит. О нем можно лишь мечтать, представлять его красоты в своем воображении. Как и «экономику знаний», инновации, прорывы и прочие аналоги «молочных рек с кисельными берегами».

Архаичность и волшебность российского политического ландшафта ярко иллюстрирует тот факт, что единственным «оппозиционером», который демонстрирует готовность действовать, а не только сотрясать воздух заклинаниями о «прекрасном будущем», стал якутский шаман Александр Габышев.

Есть такое понятие — «политическая культура». Это система обычаев, правил, которая регулирует политическое поведение граждан той или иной страны. На обыденном языке мы говорим: «так принято» или «так не принято». Политическая культура заключает в себе ценности общества, дух законов, на основе которых организовано государство. В России власть часто прибегает к «букве закона», под вымученными, формальными предлогами снимая с выборов кандидатов, которые считаются в Кремле «оппозиционными». Юридически вроде бы все чисто. Но нарушается «дух закона», принцип равного доступа граждан к участию в выборах.

В развитых демократиях не принято снимать с выборов своих конкурентов под надуманными предлогами. Уровень политической культуры не позволяет прибегать к таким мелким шулерским приемам. Борьба за власть идет жесткая, но есть рамки политической культуры, выход за пределы которых равносилен уничтожению политической карьеры. В России же политическая культура деградировала до уровня стран третьего мира.

Ни «наццели», ни «нацпроекты» не смогут работать, пока в нашей стране не будут созданы условия для функционирования современного общества с системой ценностей, соответствующей XXI веку. Никакая «цифровизация» и прочие «модернизации» ничего не изменят, пока не будет проведена модернизация мозгов, мировоззрения. Советский проект оказался успешным в разоренной революциями и войнами стране именно потому, что государство целенаправленно занималось модернизацией мозгов.

А в России XXI века нет современного государства. Парламент — не место для дискуссий. Судебная система так и не стала отдельной ветвью власти. Партийная система разрушена, так и не успев сформироваться. Выборные процедуры превратились в формальность. Они не выполняют своих политических функций.

Это удручающий итог драматичной, кровавой истории страны, прошедшей за сто лет через две мировые войны, революции, распад двух империй (российской и советской), насильственный переход от капитализма к социализму в начале XX века и обратный переход на исходе того же столетия. И каков итог? Столько жертв, усилий, ресурсов, времени потеряно ради того, чтобы скатиться к феодальному устройству государства?

Правящая прослойка общества примеряет на себя лавры Великой Победы, к которой не имеет непосредственного отношения. Но разве для того солдаты Красной армии шли на смертный бой, чтобы кучка олигархов и чиновников присвоили себе богатства страны, а большинство населения влачило жалкое существование? Сам факт споров о том, раздавать или нет деньги всем россиянам в период пандемии, уже является преступлением перед теми, кто положил свои жизни ради лучшей жизни потомков.

Сегодня в России невозможна «стратегия развития» в принципе. Система заточена на то, чтобы остановить время или повернуть его вспять. Но для будущего все пути в России закрыты. Сформировавшаяся после распада Советского союза система — это сказочная «неведома зверушка», которая вобрала в себя худшие черты СССР, Российской империи, Московии, Золотой Орды. Преодоление «разрухи в головах» — главная «наццель», без достижения которой шансов на возвращение в современную цивилизацию у России нет. И времени на раскачку тоже нет.

Источник: Московский Комсомолец