С зарплат россиян хотят взимать взнос на страхование от безработицы

/В России/

Размер сбора пока не определен.

Министерство труда предложило внедрить в России обязательное страхование от безработицы. Если инициативу одобрят, с зарплат россиян будут удерживать процент в специальный фонд.

Как сообщила газета «Известия», соответствующий документ Минтруд направил в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Если инициативу ведомства воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд. В случае потери места работы россияне будут получать из него пособия.

В Минтруде подчеркнули, что система страхования заработает лишь в том случае, если профсоюзы и представители бизнеса придут к общему мнению. Последние уже выступили против инициативы.

Сейчас работодатели платят за своих сотрудников страховые взносы в сумме 30% от зарплат в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС.

Эксперты считают, что для работодателей страховка от безработицы обернется дополнительной нагрузкой по отчетности, а сотрудники просто не захотят делать дополнительные отчисления.

Вместе с тем, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов назвал страхование от безработицы общемировой практикой. Он пояснил, что как правило размер отчисляемых взносов составляет около 2% от зарплаты.

Источник: Московский Комсомолец