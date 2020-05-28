Объединение Архангельской области и Ненецкого откладывается

/В России/

Рано или поздно к вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа нужно вернуться, прокомментировал в интервью радио Sputnik Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

По его словам, статус "матрешечных субъектов" федерации является скорее негативным, чем позитивным.

В 2020 году референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) не будет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на слова секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Изначально референдум хотели провести 13 сентября. Решение об объединении вызвало протесты среди местного населения.

"Сама инициатива проведения референдума, которая возникла пару недель назад, была отчасти неожиданной. При этом вопрос потенциального объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа обсуждается давно, он всплывал несколько раз и будет всплывать еще. Решение о переносе референдума вызвано протестным поведением в НАО. При достаточно небольшом количестве потенциальных голосующих, инициаторы не хотели бы получить негативное решение", – сказал Владимир Климанов.

Возможно, власти продумают, что недоучли, чтобы вернуться к теме объединения, не имея негативной реакции со стороны жителей, отметил эксперт. Владимир Климанов напомнил, что для решения вопроса об объединении должно быть учтено мнение граждан двух субъектов, и только после этого принят федеральный конституционный закон.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/