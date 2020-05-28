Михаил Мишустин провёл совещание по подготовке плана восстановления экономики, занятости и доходов населения

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28 мая Председатель Правительства Михаил Мишустин провёл совещание об объёмах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения.

«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней», – отметил, открывая совещание, Михаил Мишустин.

По словам Председателя Правительства, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ключевая цель – повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счёт внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана – до конца 2021 года.

Общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, поручил подготовить Президент России Владимир Путин. Правительство должно представить план к 1 июня.

В совещании приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, заместители Председателя Правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, а также федеральные министры.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.