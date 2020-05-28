В Москве могут открыться рестораны и кафе!

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Итак, только что власти Москвы допустили открытие кафе и ресторанов.

Такие заведения, относящиеся к предприятиям общественного питания, могут открыться на следующем этапе снятия ограничений.

Об этом сообщил в эфире "Россия24" глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

По словам чиновника мэрии, организовать работу кафе и ресторанов с соблюдением необходимых санитарных норм сложнее, чем в магазинах.