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Такие заведения, относящиеся к предприятиям общественного питания, могут открыться на следующем этапе снятия ограничений.
В Москве могут открыться рестораны и кафе!
Итак, только что власти Москвы допустили открытие кафе и ресторанов.
Такие заведения, относящиеся к предприятиям общественного питания, могут открыться на следующем этапе снятия ограничений.
Об этом сообщил в эфире "Россия24" глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.
По словам чиновника мэрии, организовать работу кафе и ресторанов с соблюдением необходимых санитарных норм сложнее, чем в магазинах.