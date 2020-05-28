Карт-бланш Алексею Островскому на продление губернаторских полномочий

/В России/

Лишь малая толика преференций в сторону ЛДПР.

Либерал-демократов ждёт непростая политическая игра на фоне выборов в Госдуму-2021. Идёт закулисная борьба между КПРФ и ЛДПР на пост второй партии в парламенте, и "соколы Жириновского" наращивают политический вес, сохраняя посты для своих губернаторов.

Впрочем, стоит отметить, что ни Фургал, ни Островский не заработали политическую токсичность. Более того, губернатору Смоленской области удалось накануне согласования в Кремле зачистить политическое поле от возможных конкурентов и сделать неплохие показатели региона по борьбе с коронавирусом, что тоже сыграло Островскому на руку.