Летом в России ожидается всплеск банкротсв

/В России/

Летом стоит ожидать серьезный всплеск банкротств физических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта "За права заемщиков" ОНФ Александра Пожарская.

Более 40% россиян не возвращают микрозаймы. Объем просроченных кредитов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля вырос до 51,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Люди идут в микрофинансовые организации не потому что это популярно, просто там получить займ гораздо проще, чем в банке. К тому же банки с 1 октября прошлого года более внимательно и тщательно относятся к скорингу и к оценке предельной долговой нагрузки потребителя. Еще в начале года были сообщения, в том числе от ЦБ, что микрофинансовый рынок выдает микрозаймы даже тем людям, чей уровень предельной долговой нагрузки выше 50%. Сейчас мы видим последствия. Люди не могут обеспечивать свои долги из-за снижения доходов, из-за потери работы, из-за ограничений", – сказала Александра Пожарская.

Необходимо помнить о просьбах правительства и банка России не производить взыскания до осени, когда предполагается стабилизация ситуации, отметила эксперт.

"В этот временной промежуток люди, которые лишились дохода и возможности обеспечивать свои долги, воспользуются процедурой банкротства. Мы прогнозируем, что летом будет серьезный всплеск банкротств физических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан", – сказала Александра Пожарская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/