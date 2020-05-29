Политолог оценил голосование за Конституцию в палатках

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Голосование по Конституции в палатках на открытом воздухе, о чем сейчас задумались в ЦИК, вынужденная мера. Как пройдет процесс волеизъявления в таких условиях, рассказал радио Sputnik политолог Максим Жаров.

Голосование по внесению в Конституцию России поправок может пройти в палатках на открытом воздухе и занять несколько дней. Это следует из рекомендаций, утвержденных руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованных главой ЦИК Эллой Памфиловой. Причиной возможного изменения формата голосования считается пандемия коронавируса и режим самоизоляции, который действует во многих регионах России.

Политолог Максим Жаров обратил внимание на то, что это только рекомендации, а не итоговое решение. Последнее слово, по его мнению, за президентом Владимиром Путиным.

"Что касается безопасности людей, особенно эпидемиологической безопасности, то здесь есть большие сомнения, что это удастся обеспечить. Именно поэтому президент сейчас медлит с решением о назначении конкретной даты и размышляет над тем, как ему выходить из ситуации", - рассказал политолог.

Изменить Конституцию России предложил Владимир Путин в начале года до начала пандемии коронавируса. Тогда президент объяснил эту идею необходимостью осовременить Основной закон страны.

Начало пандемии COVID-19 сорвало все планы по всероссийскому голосованию, и теперь ЦИК приходиться искать варианты, рассказывает политолог Максим Жаров.

"Здесь есть спешка, и она связана с тем, что это голосование нужно провести как можно более удачно, что бы результаты были с максимальной легитимностью. Эпидемия здесь сорвала все планы. Поэтому сейчас изыскиваются все способы вроде электронного голосования, голосования на открытом воздухе, чтобы обеспечить легитимностью этого голосования", - рассказал радио Sputnik политолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/