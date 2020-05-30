Минтруд подготовил новые правила увольнения россиян в пандемию

В Министерстве труда РФ разработали документ, в котором прописан особый порядок увольнения работников и уточнен механизм введения режима простоя во время пандемии коронавируса.

Также там поясняются условия вывода сотрудников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект постановления.

Министерство труда и соцзащиты предлагает правительству страны узаконить особое регулирование трудовых отношений в период пандемии коронавирусной инфекции. В частности, работодателям предлагается запретить в период карантинных мер увольнять сотрудников по своей инициативе. Прекратить трудовые отношения можно будет только по соглашению сторон или по желанию работника.

В проекте предусмотрено, что в период ограничительных мер работники могут взять отпуск по согласованию с работодателем. При этом временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска.

В Минтруде предлагают наделить работодателя правом переводить сотрудников без их согласия на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации на срок до 3 месяцев.