Жители благодарят «Кубаньводкомплекс» за хорошую работу

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В адрес ГУП КК «Кубаньводкомплекс», сотрудников ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» поступают благодарственные письма от жителей Геленджика и Новороссийска.

В них они выражают признательность предприятию за выполненную работу по вводу в эксплуатацию нового участка магистрального водовода МВ-3. Вот одно из самых трогательных писем от жителей Геленджика.

«Мы хотим поблагодарить вас, всех сотрудников РЭУ «Троицкий групповой водопровод», за ваш труд.

Следили за новостями о монтаже новой системы водоснабжения. Честно говоря, думали, что это затянется на неопределенное время. Но воду подали на следующий день. Также хотим отметить, что нас заранее предупредили о ремонтных работах, благодаря этому успели спокойно запастись водой.

Это благодаря вашим усилиям, за то, что вы думали о людях, о нас. Спасибо за ваше человеческое отношения к людям, ваши труды не останутся не замеченными. Было бы хорошо, если бы все люди думали о других и хорошо, когда все службы работают оперативно и слажено и применяют это "золотое правило": "Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними".

С уважением, жители Геленджика!»

Работы проходили 26 мая. Совместными силами подрядной организации ООО «Прогрессор» и работников РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплексс» были выполнены работы по врезке нового участка магистрали протяженностью 18 км в районе хутора Черноморский Крымского района. Все этапы были выполнены в срок и вовремя налажена подача воды в дома жителей Новороссийска, Геленджика, Крымск, а также населенных пунктов Крымского района и черноморского побережья.

Стоит отметить, что слов признательности в адрес предприятия за проведенные мероприятия пришло много и в соцсетях, и на электронную почту. Жители с пониманием отнеслись к временным неудобствам и благодарностью за выполненную большую кропотливую работу. Из писем и обращений видно, что люди понимают, что все это делается исключительно в интересах жителей, чтобы у них была качественная питьевая вода. Искренняя благодарность – лучшая награда за нелегкий труд.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"