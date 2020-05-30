Генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков назначен Константин Тимофеев
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил на должность генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева.
Предварительно Константина Тимофеева общим собранием голосов и единогласно рекомендовал Наблюдательный совет ДОМ.РФ.
Ранее он занимал позицию председателя Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Также имеет большой опыт в банковской сфере, в разное время возглавлял аналитическое управление Волжско-Камского акционерного банка, был председателем правления казанского банка «Интехбанк», директором московского филиала ОАО «АК БАРС Банк» и финансовым директором ЗАО «Краслесинвест».
Напомним, Олег Говорун написал заявление по собственному желанию о снятии с себя полномочий генерального директора Фонда защиты прав дольщиков в мае 2020 года. Он был назначен на должность в августе 2019 года Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
За весь период, с момента принятия законодательной базы осенью 2019 года, приняты решения, позволяющие восстановить в правах более 17 тыс. граждан-участников долевого строительства. При этом по 79 домам принято решение о завершении строительства, после завершения будут восстановлены права 8 тыс. дольщиков, а по 150 домам – о выплате компенсаций участникам строительства, в правах будут восстановлены более 9 тыс. дольщиков. По состоянию на 29 мая уже проведены выплаты 8,4 тыс. участников строительства на сумму более 14 млрд руб. в 20 регионах РФ.
Источник: ДОМ.РФ