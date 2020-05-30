Генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков назначен Константин Тимофеев

/В России/

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил на должность генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева.

Предварительно Константина Тимофеева общим собранием голосов и единогласно рекомендовал Наблюдательный совет ДОМ.РФ.

Ранее он занимал позицию председателя Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Также имеет большой опыт в банковской сфере, в разное время возглавлял аналитическое управление Волжско-Камского акционерного банка, был председателем правления казанского банка «Интехбанк», директором московского филиала ОАО «АК БАРС Банк» и финансовым директором ЗАО «Краслесинвест».

Напомним, Олег Говорун написал заявление по собственному желанию о снятии с себя полномочий генерального директора Фонда защиты прав дольщиков в мае 2020 года. Он был назначен на должность в августе 2019 года Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

За весь период, с момента принятия законодательной базы осенью 2019 года, приняты решения, позволяющие восстановить в правах более 17 тыс. граждан-участников долевого строительства. При этом по 79 домам принято решение о завершении строительства, после завершения будут восстановлены права 8 тыс. дольщиков, а по 150 домам – о выплате компенсаций участникам строительства, в правах будут восстановлены более 9 тыс. дольщиков. По состоянию на 29 мая уже проведены выплаты 8,4 тыс. участников строительства на сумму более 14 млрд руб. в 20 регионах РФ.

Источник: ДОМ.РФ