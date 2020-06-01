Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики

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Выход из кризиса и восстановление экономики не будут быстрыми, и многие вещи будут полагаться на государственную поддержку, прокомментировал в интервью радио Sputnik директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представит президенту Владимиру Путину доклад по общенациональному плану восстановления экономики. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Постепенный выход из кризиса рассчитан на полтора года, какие-то детали мы уже знаем. Влияние коронавируса не закончится в июле, а все-таки будет продолжаться еще какое-то время, но какие-то меры поддержки надо оказывать, чтобы экономика постепенно развивалась. С учетом того, как сильно пострадал малый и средний бизнес во втором квартале 2020 года, он вынужден полагаться, что государство будет оказывать существенную часть поддержки. Судя по предложениям, которые озвучивали, предполагается, что в этом году экономическая ситуация будет достаточно сложной и только в четвертом квартале начнет восстановление. Но социальные активности, которые раньше были естественны, как фитнес-кубы и кинотеатры, в полной мере не восстановятся вплоть до лета 2021 года. Государство понимает, что с проблемами придется работать постепенно, что выход из кризиса не будет быстрым и будет подразумевать, что очень многие вещи будут полагаться на господдержку", – считает Олег Шибанов.

Для поддержки экономики будут использоваться не только средства Фонда национального благосостояния, но и механизмы займов, считает эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/