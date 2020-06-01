Роспотребнадзор обновил требования к работе кафе и ресторанов

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Возможность открываться всем ресторанам с любой площадью зала для рестораторов намного важнее, чем требования о расстоянии между столиками, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по работе кафе и ресторанов в условиях пандемии коронавируса. Расстояние между столами предложили увеличить до полутора метров. Раньше ведомство предлагало открывать заведения в четыре этапа, в частности сначала разрешалось работать заведениям площадью не более 50 кв.м. В новой версии документа разбивка на этапы отсутствует.

"С точки зрения формальной цифры расстояние между столами один метр или полтора метра особо разницы не играет. Сомневаюсь, что кто-то будет проверять с рулеткой. Но учитывая то, что во всех общественных местах прописана социальная дистанция, везде стоят отсечки, упоминать полтора метра было логичнее. В первом документе была непонятная норма относительно площади заведения: почему маленькие могут открыться, а большие нет. Просто по щелчку перейти к режиму без ограничений не получится, потому что есть вынужденные меры. Каждый предприниматель в данном случае просчитывает свои возможности и риски в случае, если откроется с учетом требований. Другое дело, что часть ресторанов не откроется, потому что им уже не на что открываться", – сказал Вадим Прасов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/