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Политолог оценил дату голосования по Конституции

Голосование по внесению поправок в Конституцию, которое Владимир Путин назначил на 1 июля, состоится, несмотря на пандемию.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Владимир Путин объявил дату голосования по внесению поправок в Конституцию России. По словам президента, оно пройдет 1 июля. Он уже дал поручение главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках.

Политолог Богдан Безпалько рассказал радио Sputnik, что раз дату назвали, несмотря на пандемию коронавируса, то в этот раз голосование точно состоятся. 

"Если уже назначена конкретная дата, то провести голосование, безусловно, получится. Меры предосторожности и меры ограничения будут зависеть от динамики заболеваемости вирусом COVID-19. Учитывая меры предосторожности - необходимость соблюдения расстояния между людьми, использование масок и перчаток, - голосование пройдет", - рассказал политолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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