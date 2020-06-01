На первом онлайн-мастер-классе по профессиональной дегустации новосибирская «Балтика» представила летние новинки

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Новосибирские журналисты и блогеры стали участниками дегустации в онлайн-формате, которую провели эксперты компании «Балтика».

В минувшую пятницу известные медиаперсоны Новосибирска собрались на онлайн-мероприятие, чтобы узнать немного больше о тонкостях профессиональной дегустации, попробовать и обменяться впечатлениями от летних новинок компании и, конечно, провести время виртуально вместе и с пользой в условиях продолжающейся в регионе самоизоляции.

Культурно-образовательный проект «Пивной сомелье» от «Балтики» начал проходить и в онлайн-режиме. В минувшую пятницу 20 журналистов и блогеров Новосибирска погрузились в атмосферу профессиональной пивной дегустации под руководством экспертов новосибирского завода компании «Балтика». Эта встреча проведена онлайн, как и все массовые мероприятия, которые проходят в нашей стране в условиях самоизоляции.

До начала мероприятия дегустационные образцы — главные летние новинки — были заботливо доставлены каждому участнику: «Хлебный край Белорусский рецепт», «Балтика 7 Мягкое», новый Garage со вкусом «Калифорнийская груша», а также сидр со вкусом ежевики — Somersby Blackberry. Участникам достаточно было просто охладить напитки перед началом.

В самом начале ведущий мероприятия — менеджер по обучению и развитию компании «Балтика» в регионе Сибирь и Дальний Восток Михаил Юматов — объяснил участникам, что дегустация пива — это настоящее искусство, которое позволяет постичь все многообразие вкусовых оттенков и в результате выбрать идеальный для себя сорт. Онлайн-дегустация началась с представления продукта и эстетической оценки напитка — его цвета, насыщенности и прозрачности, высоты и плотности пены. После внешней оценки дегустаторы обратили внимание на разнообразие ароматов. Так, например, лагер может обладать тонким цветочным или фруктовым ароматом, полутемное пиво — легким ароматом карамели, в портере всегда присутствуют нотки шоколада и жженого сахара, а для пшеничного пива характерны пряные и цитрусовые тона.

В ходе дегустации участники отметили, что яркий и освежающий Seth & Riley’s Garage «Калифорнийская груша» призван стать настоящим фаворитом этого лета — он как будто специально создан для творческих людей, чтобы подарить им вдохновение и настроить на волну креатива. Приятный хмелевой аромат и мягкое послевкусие самого известного бренда в России «Балтика 7 Мягкое» оценили приверженцы традиционных ценностей. Любители сладких сидров также определились со своим фаворитом — им стал освежающий вкус ежевичного «Сомерсби Блэкберри». Ну и, конечно, никого не оставил равнодушным насыщенный хлебный аромат кваса «Хлебный край Белорусский рецепт» — он оказался идеальным вариантом для освежения и утоления жажды в летний зной, когда нужно воздержаться от употребления алкоголя.

Для каждого из представленных на дегустации сортов участники получили тщательно подобранные рекомендации о том, какие блюда помогут раскрыть все грани вкуса и получить гастрономическое удовольствие от напитка.

Михаил Юматов, эксперт новосибирского завода «Балтики», ведущий мероприятия: «Идея провести онлайн-мероприятие, конечно, не нова: во всем мире, как и в нашей компании, широко используются площадки для виртуального обучения и встреч. Нашей целью было не провести серьезное образовательное мероприятие — хотя участники и узнали премудрости профессиональной дегустации и интересные факты о пиве. Нам было важно организовать легкий и насыщенный эмоциями дружеский вечер в сопровождении новинок, которые подготовила компания «Балтика» для своих совершеннолетних потребителей. А также на собственном примере продемонстрировать шире возможности онлайна для общения людей даже в наше не самое простое время. На мой взгляд, поставленную задачу мы выполнили! Планируем в будущем расширить формат — уже есть несколько идей, которые не терпится реализовать. Следите за анонсами!»

Оксана, участник дегустации:

«Для меня вдумчивая дегустация пива — это процесс скорее непривычный и новый. До этого вечера я довольно смутно представляла себе, что предполагает профессиональная дегустация, не знала о существовании пивных сомелье и не представляла, как можно дегустировать в онлайне. Ведь никакие самые современные гаджеты не заменят личного общения и тех живых эмоций, которые ты получаешь от него. Еще пару месяцев назад я и мои друзья были в этом убеждены. Но время вносит свои коррективы. Оказалось, что онлайн-дегустация может быть не менее яркой, вкусной, интересной и познавательной. Сегодня мы смогли не просто попробовать несколько новинок, но и узнать, на какие критерии необходимо ориентироваться в первую очередь при выборе того или иного напитка. В общем, вечер пятницы удался! Спасибо вам за новые знания и новые вкусы!»

«Пивной сомелье» — это культурно-образовательный проект компании «Балтика», рассказывающий об истории и культуре пивоварения, тонкостях производства пива, вкусовых нюансах различных стилей напитка, правилах подачи и основах дегустации, а также об идеальном сочетании пива с разнообразными блюдами. В этот раз проект проводился онлайн, что сделало мероприятие необычным и запоминающимся.

Источник: предложи новость