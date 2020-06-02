Эксперт рассказал, что означает смена владельца "Академика Черского"

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Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал это сообщение.

Судно "Академик Черский", способное достроить газопровод "Северный поток-2", теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, пишет РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром". Его учредители – компании "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара", которые, в свою очередь, входят в "Газпром межрегионгаз".

Уставный капитал фонда составляет 123 миллиона рублей. Его основной вид деятельности – аренда и управление недвижимостью. В конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

"Газпром" приобрел "Академик Черский" в 2015 году. Судно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота" с 2016 года, а информация о нем находилась на сайте компании по крайней мере до февраля 2020 года, сообщает издание.

В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев рассказал, что может означать смена владельца судна.

"Это означает, что мы приступаем к заключительной операции по достройке "Северного потока-2", ста с лишним километров по дну. Объясняю, в чем дело. Закон, принятый конгрессом США, обрекает любую компанию, которая будет достраивать наш газопровод, на санкции. В данном случае "Академик Черский" принадлежит одной из "дочек" "Газпрома". И его уход в другую организацию, которая никакого отношения к морскому транспорту не имеет, обрекает ее на санкции США, но они для нее не играют никакой роли. Это позволяет нам спокойно достроить газопровод. Думаю, что строительство начнется уже скоро, в ближайшие пару месяцев. Есть надежда, что до конца года газопровод вступит в строй", – сказал Андрей Суздальцев.

Глава Минэнерго России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Академика Черского" – это один из вариантов достройки "Северного потока- 2". В начале мая трубоукладчик прибыл в немецкий порт Мукран, где находится логистическая база газопровода.

Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от ведущих прокладку трубы компаний немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/