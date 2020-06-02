Аналитик объяснил снижение запасов у ритейлеров

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Реальные доходы населения снижаются, и люди начинают экономить, в том числе, и на продуктах питания. Такая ситуация сохранится в среднесрочной перспективе, поэтому ритейлеры пересматривают количество необходимых запасов, рассказал в интервью радио Sputnik основатель, генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Снижение потребительского спроса приведет к сокращению запасов необходимых товаров у российских торговых сетей. Такой прогноз дал глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщили СМИ.

"Прогнозируя ситуацию в среднесрочной перспективе, ритейлеры рассматривают вариант того, что население начинает вести себя более бережливо, начинает экономить, переключается на те группы товаров, которые позволяют им эту экономию осуществлять. Это бакалея, консервы и другие группы товаров, которые значительно более доступны по цене и позволяют получить необходимый объем калорий", – считает Иван Федяков.

Падение спроса на продукты питания происходит из-за снижения реальных доходов населения, объяснил аналитик.

"По предварительным оценкам, снижение доходов россиян в апреле может быть на 10-15%, в мае может достигнуть 20%. По итогам апреля объем продаж продуктов питания упал на 9%. При этом в апреле спад происходил на фоне запрета на работу общественного питания. В 2019 году, в начале 2020 года россияне достаточно активно питались вне дома, в среднем от одного до двух приемов пищи. 15-20% от объема рынка продуктов питания приходилось на рынок общественного питания. И даже несмотря на это, продолжается спад объема продаж продуктов питания", – сказал Иван Федяков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/