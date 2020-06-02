В Greenpeace оценили идею домов без мусоропроводов

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Мера по проектированию и строительству новых домов, где будут убраны мусоропроводы, достаточно правильная. Это надо было сделать давно, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт проекта "Ноль отходов" российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров.

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила убрать из строительных норм многоквартирных жилых домов мусоропроводы. Такое предложение содержится в плане по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Кроме того, ведомства должны проработать вопрос об установке в таких домах измельчителей пищевых отходов.

"Опросы и исследования показывают, что для определенного процента граждан это действительно проблема, если созданы условия для раздельного сбора. Эта система будет работать, главное, чтобы все было выстроено, но одними мусоропроводами не обойтись. Соседние страны такую практику уже применяют. В Белоруссии, если собственники жилья согласны, заваривают мусоропроводы даже в старых домах. Это позволяет повысить количество вторсырья", – рассказал Дмитрий Нестеров.

Мера, которая давно напрашивалась – установка в многоквартирных домах диспоузеров, измельчителя бытовых отдходов. Порядка 40% из общего мусора, который попадает в смешанные контейнеры, это органика, отметил эксперт.

"Измельчители можно устанавливать по такой же схеме, как счетчики для учета потреблений горячей и холодной воды, давать людям субсидии. Это важная мера, но нужно понимать, что диспоузеры надо внедрять в городах, где мощные системы очистных сооружений, которые что-то сделают с этой органикой. Если такой системы нет, надо рассматривать другие варианты сбора органики, может, через контейнеры с последующим компастированием", – считает Дмитрий Нестеров.

Правильная мера, которая была озвучена – отмена налога для граждан за сбор и обращение со вторсырьем, отметил эксперт проекта "Ноль отходов". Это важно при условии, что будут изменены СанПиНы, и можно будет принимать тару в магазинах или в пунктах приема.

Дмитрий Нестеров отметил, что раздельный сбор мусора в России становится доступнее с каждым годом.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/