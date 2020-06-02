/В России/
С 1 июня минимальныи? размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет повысится до 6 752 рублеи?.
Всех с днем защиты детей и первым днем лета!
Расскажем, какие законы вступают в силу в этом месяце.
С 1 июня минимальныи? размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет повысится до 6 752 рублеи?.
С соцвыплат больше не смогут взыскивать долги.
С 1 июня если гражданин подает заявление о постановке на учет в качестве безработного онлайн, центры занятости будут сами запрашивать сведения о паспорте, прописке и детях.
С 14 июня отменяется комиссия за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах.
С 17 июня для граждан Республики Беларусь и Украины, свободно владеющих русским языком, вводится упрощенный порядок признания их его носителями (нужно для получения гражданства РФ).