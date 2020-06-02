Выбираем мотоблок

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Перед тем как начинать выбирать мотоблок, стоит обратить свое внимание на то какого размера участок.

Мотоблок всегда нужно выбирать исходя из его заложенной мощности. Чем больше по параметрам будет участок, тем мощнее понадобиться сам мотоблок, все логично. Например, участок в 15 соток, а это значит, нужно будет приобрести мотоблок, у которого мощность от 3 до 3,5 литров. Если же участок уже будет от 1 до 5 гектаров, то мощность должна быть у мотоблока уже 10 литров. Большой выбор мотоблоков можно найти, если обратиться в магазин АМ.

Также нужно обращать внимание во время покупки этого устройства на его ширину и возможный захват земли. Если площадь участка будет равна 20 соткам, то достаточным будет ширина в 60 см, при площади в 1-5 гектар уже понадобиться мотоблок с шириной в 100 см.

Разновидности мотоблоков

Сверхлегкий мотоблок

Эти блоки не отличаются большой мощностью, как правило, она достигает 3 литров, и по весу такой агрегат достигает 20 кг. Такой мотоблок целесообразно использовать на небольшом участке. Благодаря своей компактности им легко управлять, он маневренный, не будет трудности найти место для его хранения, ведь они не займет много места. Ширина захвата земли колеблется от 25 до 30 см, глубина будет в среднем 8 см. С помощью такого мотоблока можно будет обрабатывать клумбы, грядки.

Легкий мотоблок

Мощность такого мотоблока уже будет достигать 4,5 литров в отличие от предыдущего, и вес уже будет в 2 раза больше, достигая 40 кг. Ширина захвата почвы также будет больше и может колебаться от 50 до 90 см, а глубина от 15 до 18 см. В большинстве случае такие агрегаты оснащены четырехтактным двигателем, благодаря этому удается, достичь высокий показатель КПД.

Средние по тяжести мотоблоки

Мощность такого агрегата достигает 7 литров, вес уже может достигать 100 кг. Почти все модели такой категории оснащаются двумя передними скоростями и одной задней. Это универсальный мотоблок ведь к нему можно дополнительно подобрать разное оборудование, что расширяет сферу использования этого агрегата.

Тяжелые мотоблоки

Эту разновидность уже чаще всего применяют для профессиональных целей, например, их приобретают фермеры, коммунальные службы в личное пользование. По мощности такой мотоблок может быть 16 литров, вес от 100 кг и более. Для такого агрегата есть навесное оборудование в широком ассортименте.