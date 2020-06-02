Аутсорсинг заработной платы

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На первый взгляд, кажется, что ничего трудного в том, чтобы рассчитать заработную плату, но на самом деле у бухгалтерии это отнимает немало времени.

Чтобы правильно рассчитать оплату труда сотрудникам нужно отлично знать ТК, законодательство, касающееся бухгалтерии и налогов, да и просто быть аккуратным ко всем деталям и внимательно относиться к расчетам. Когда в компании сотрудников много, то проще всего расчет заработной платы отдать на аутсорсинг, так выйдет намного выгоднее как в плане денежных затрат, так и времени. Аутсорсинг по расчету заработной платы можно заказать, перейдя по следующей ссылке https://www.ucmsgroup.ru/ru/services/payroll-outsourcing/.

Преимущества аутсорсинга по расчету зарплаты

Экономия ФОТ

Так можно освободить от этой рутиной обязанности отдел бухгалтерии в организации. Так можно будет сократить ненужные позиции, перераспределить всю имеющуюся нагрузку у бухгалтеров. Не придется нанимать сотрудников, чтобы они рассчитывали зарплату. Так можно будет нанимать не бухгалтеров универсалов, а с более узкой специализацией, которая более важна, чем расчет зарплаты, так всей выйдет намного дешевле, а значит и выгоднее. К тому же оплата провайдерам снижает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и НДС у компании.

Повышение качества расчета зарплаты

Аутсорсинговые компании используют только самые последние и эффективные методики по расчету заработной платы, все время повышают квалификацию своих сотрудников, чтобы они делали свою работу еще быстрее и качественнее. Все это позволяет рассчитывать заработную плату быстро, без ошибок и в соответствии с действующим законодательством на территории страны.

Независимость со стороны персонала

Как правило, компания передает на аутсорсинг расчет оплаты труда, после негативного опыта, когда ушел бухгалтер, занимающийся всем этим. Руководителю, как и главному бухгалтеру, будет намного удобнее, если эта работа будет, выполнять постоянно, и не нужно будет зависеть от человеческого фактора со стороны своего персонала в штате. А так как платить зарплату своим сотрудникам нужно каждый месяц регулярно и порой не по одному разу, надежнее будет ее расчет отдать в руки аутсорсинговой компании.