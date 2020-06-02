Выписка из ЕРГН и проверка недвижимости на юридическую чистоту

/В России/

К покупке любой недвижимости всегда нужно подходить с большой ответственности, чтобы избежать мошенников.

Для начала стоит ознакомиться с объектами недвижимости с помощью кадастровой карты, это можно сделать, перейдя по следующей ссылке https://rosreestr.net/kadastrovaya-karta. С помощью этой карты можно получить информацию об объекте. Если это земельный участок, то можно будет ознакомиться с его размерами, посмотреть смежные участки, степень удаленности от дороги, какой есть проезд, и т.д. Когда объект недвижимого имущества будет выбран, можно будет уже начинать с ними знакомиться и осуществлять для них проверку.

Проверяем квартиру перед покупкой

Если вы сами решили купить квартиру, и любой другой объект недвижимости то можно следовать следующим рекомендациям. Проверить объект и данные собственника можно в официальных базах, также это можно сделать, перейдя по следующей ссылке https://rosreestr.net/proverit-kvartiru. Для проверки придется указать кадастровый номер или адрес объекта.

Также стоит сверить ФИО владельца объекта недвижимости с теми данными, что указаны в кадастровом документе. На квартиру и любой другой объект недвижимости не должен быть наложен арест и прочие обременения. Для этой проверки уже нужно будет заказать выписку из ЕГРН.

Выписка из ЕГРН представляет документ государственного реестра в РФ, который содержит всю информацию касающейся объектов недвижимого имущества. Такую выписку можно будет заказать, перейдя по следующей ссылке https://rosreestr.net.

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ЕГРН покажет, зарегистрирован ли объект недвижимости или же нет, такой документ служит свидетельством оправе собственности. Справка станет гарантом, что у сделки по приобретению квартиры и другого объекта недвижимости не будет никаких подводных камней, касающихся закона. С помощью такого документа можно свести на нет или же минимизировать все ссоры, которые могут возникнуть во время процесса купли-продажи недвижимости. К тому же такая выписка пригодиться для улучшения жилищных условий, ведь если понадобиться сделать перепланировку, то без этого документа никак не обойтись.