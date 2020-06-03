Россиянам грозят новые сокращения

/В России/

Ситуация с сокращением рабочих мест в России будет идти "рвано", все зависит от того, как быстро начнут действовать меры поддержки, рассказал в интервью радио Sputnik профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

36% российских компаний планируют провести оптимизацию штата. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на исследование hh.ru. Половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.

"Количество рабочих мест в ближайшее время продолжит сокращаться. Мы предполагаем, что общий уровень безработицы к октябрю увеличится до 6 миллионов человек. Оценки могут быть разные, ситуация будет развиваться неровно, будет идти волнами, и все зависит от того, как быстро начнут действовать меры поддержки, особенно малому бизнесу. Нельзя сказать, какие отрасли смогут избежать сокращений.

Больше всего пострадают, как уже много раз говорили, сферы общественного питания, перевозок, такси, туризма, внешней и внутренней торговли", – считает Александр Сафонов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/