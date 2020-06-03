Магазины переходят в онлайн? Объясняем, почему это плохо

/В России/

Большинство российских торговых сетей задумались о закрытии части магазинов и переходе в онлайн. Почему это - не лучший выход, рассказал радио Sputnik глава комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский.

В России 65% всех торговых сетей планируют закрыть часть своих точек продаж из-за кризиса. Не планируют закрывать магазины только 18% ритейлеров, а остальные сомневаются, пишут "Известия" со ссылкой на оценки аналитиков. По данным журналистов, самый большой удар будет нанесен по магазинам из мира fashion-индустрии.

Закрытие магазинов не означает закрытие бизнеса, а скорее переход в онлайн-торговлю, однако, новые технологии — это не панацея, рассказал Алексей Каневский.

"Дистанционная торговля есть не у всех продавцов. У тех, у кого она была до кризиса, они смогли ее развить, но она не составляет и 20% от всего объема продаж. Дело в том, что ментально российский человек предпочитает померить и посмотреть. Нельзя говорить, что те, кто имеет онлайн торговлю, не имеют проблем. В любом случае, все ждали открытия бутиков и магазинов, куда пойдут люди. Другое дело, что люди идут из соображения первой необходимости: в продовольственный ритейл, в товары для дома и очень осторожно в непродовольственный ритейл. Это просто боязнь", - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/