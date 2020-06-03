Указы по борьбе с COVID-19 проверят на соблюдение прав граждан

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить нормативные акты, принятые для борьбы с коронавирусом. В том числе указы мэра Москвы Сергея Собянина. Проверки проведут Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор. Анализ нормативных актов должен завершиться до 8 июня.

Очевидно, что в правительстве обратили внимание на вал обращений и жалоб граждан на нарушение их прав, причем не вызванных какими-либо рациональными аргументами, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий партнер KGD Group Григорий Добромелов.

"Нарушение прав, начиная от приложения социального мониторинга, которое оказалось неэффективным и неработающим, и заканчивая последним решением по масочному и перчаточному режиму. Все решения и указы, в то числе Сергея Собянина будут проверены. Для него и его команды это тоже хорошо, потому что если Минюст и соответствующие органы проверок не найдут нарушений, это даст им дополнительный аргумент при различных публичных спорах и публикациях в СМИ", – считает Григорий Добромелов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/