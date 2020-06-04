Доля ипотеки при покупке жилья в новостройках выросла до 60%

/В России/

По итогам первого квартала 2020 года доля ипотеки в сделках на первичном рынке жилья достигла почти 60%, свидетельствуют данные Росреестра. Это наивысший показатель с 2015 года.

С помощью ипотечных кредитов в январе-марте россияне заключили 83,7 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что составило 59% всех сделок на рынке новостроек (годом ранее – 35%).

Существенный рост доли ипотеки в сделках с ДДУ произошел во многом благодаря рекордно низким ипотечным ставкам, установившимся в начале года в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России и реализации ипотечных программ с господдержкой. Средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке в первом квартале составила 7,8% годовых (в сравнении с 10,1% в первом квартале 2019 года) – минимальное значение за всю историю ипотечного рынка страны.

На сегодняшний день ипотека является одним из главных инструментов улучшения гражданами жилищных условий. ДОМ.РФ фиксирует снижение ставок как на первичном, так и на вторичном рынке и в сегменте рефинансирования. Хотя в апреле текущего года из-за режима самоизоляции заемщики временно снизили спрос на ипотеку, меры Правительства РФ и Банка России оказали серьезную поддержку рынку.

Это позволило переломить негативную ситуацию: в настоящий момент данные кредитных организаций свидетельствуют о восстановлении спроса на ипотеку до докризисного уровня. Одновременно растут продажи у застройщиков. По данным о продажах жилья в новостройках с уплатой в компенсационный фонд, к концу мая недельные продажи на первичном рынке вернулись к уровню начала марта. Так, с 25 по 31 мая в периметре ответственности Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства было заключено 6,7 тыс. ДДУ (в сравнении с 6,5 тыс. сделок за первую неделю марта).

Одной из наиболее значительных мер, способствовавших быстрому восстановлению спроса на первичном рынке, стала новая программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, запущенная в конце апреля по поручению Президента России. Ее оператором является ДОМ.РФ. По состоянию на 28 мая граждане подали уже свыше 120 тыс. заявок на участие в данной программе. Она станет основным драйвером ипотечного рынка в текущем году. По оценке ДОМ.РФ, вкупе с другими льготными программами с государственным участием («Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека») она обеспечит в 2020 году выдачу около 320 тыс. кредитов на сумму 915 млрд рублей.

Источник: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/